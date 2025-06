Napoli a un passo l' arrivo di Musah | i dettagli Intanto De Bruyne si avvicina

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di grandi trasferimenti: dopo Marianucci e con De Bruyne ormai alle porte, i partenopei sono vicini a ufficializzare l'acquisto di Yunus Musah, un colpo che promette di rafforzare il centrocampo. I dettagli dell'affare sono ancora sotto chiave, ma l’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo tra cifre che oscillano tra i 22 e i 25 milioni di euro. L’estate napoletana si annuncia infuocata e ricca di sorprese.

Napoli, 11 giugno 2025 - Dopo Luca Marianucci e prima di Kevin De Bruyne, il cui giorno buono dovrebbe essere giovedì 12 giugno: il Napoli, in attesa dell'ufficialitĂ dell'ormai quasi ex difensore dell' Empoli, che ieri ha sostenuto le visite mediche, e prima di regalarsi il fuoriclasse belga, piazza il colpo Yunus Musah. I dettagli dell'affare Musah. L'affare è stato quasi lampo ed è a un passo dal chiudersi per una cifra compresa tra 22 e 25 milioni, per la gioia di tutti. Innanzitutto del Milan, che rivende a prezzo maggiorato un giocatore prelevato nel 2023 dal Valencia per 20 milioni dopo un tira e molla che durò praticamente l'intera estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, a un passo l'arrivo di Musah: i dettagli. Intanto De Bruyne si avvicina

