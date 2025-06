My name is my story | l’Inter si racconta al mondo insieme a Spike Lee

L’Inter, ancora vibrante dopo una finale di Champions League e un’eccellente posizione in campionato, si apre al mondo con “My name is my story”. In collaborazione con Spike Lee, questo manifesto rappresenta il cuore e l’anima del Club, raccontando la sua storia in modo autentico e coinvolgente. Un messaggio potente che unisce passione, identità e talento, pronti a conquistare nuovi tifosi e a scrivere insieme il prossimo capitolo della leggenda nerazzurra.

Alla vigilia della partecipazione alla prima edizione della Fifa Club World Cup, l’Inter ha presentato “ My name is my story”, il manifesto identitario dedicato a presentare e raccontare il Club ad un nuovo pubblico, internazionale ed eterogeneo, in vista di un grande appuntamento sportivo che coinvolgerà i tifosi di tutto il mondo. L’Inter, reduce da una (seppur amara) finale di Champions League e da un secondo posto in campionato, ha voluto ripercorrere la storia, la visione e l’eredità culturale del club, tra i più prestigiosi al mondo, con una narrazione che unisce alla storia la visione del futuro. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - My name is my story: l’Inter si racconta al mondo insieme a Spike Lee

