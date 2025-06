Mutui in crescita ma l’importo è più basso della media nazionale

Nel 2024, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato una crescita sostenuta, con l’Abruzzo che si distingue per risultati sorprendenti. Nonostante la sua quota limitata, questa regione ha registrato incrementi più elevati rispetto alla media nazionale, dimostrando un dinamismo sorprendente. Secondo l’analisi di Kìon Partner SpA basata sul recente report, questa tendenza promette sviluppi interessanti anche nel prossimo futuro, aprendo nuove opportunità per chi desidera investire o acquistare casa.

Nel 2024 il mercato dei mutui in Italia è stato protagonista di una brillante ascesa, con un costante incremento delle erogazioni trimestre dopo trimestre. L' Abruzzo, pur rappresentando una piccola quota sul totale italiano, ha registrato un andamento record con la crescita generale, con variazioni percentuali anche superiori alla media nazionale in determinati periodi. Secondo l'analisi di Kìon Partner SpA, basata sul report pubblicato da Banca d'Italia nel marzo 2025, nel quarto trimestre 2024 le famiglie italiane hanno ottenuto complessivamente 3.116,5 milioni di euro in finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione, con una variazione del +28,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

