Musk si scusa con Trump il presidente Usa resta freddo La reazione alla Casa Bianca dopo la resa | Non è lui la priorità

Donald Trump non esclude una riconciliazione con Elon Musk. Lo ha detto lui stesso: ¬ęPenso di potermi¬Ľ riconciliare ma la priorit√† √® ¬ęrimettere in sesto il Paese. La mia unica funzione √® quella di riportare il Paese a un livello superiore e possiamo farcela¬Ľ. Un segno di apertura non da poco, arrivato dopo le scuse del patron di Tesla che ha ammesso di avere ¬ęesagerato¬Ľ. Le scuse di Elon Musk nei confronti di Trump. ¬ęSono pentito per alcuni miei post sul presidente della scorsa settimana. Sono andati troppo oltre¬Ľ. Cos√¨ Elon Musk su X si scusa con Donald Trump, cercando di chiudere lo scontro degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Open.online