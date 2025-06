Musk si pente | I miei post contro Donald Trump sono andati troppo oltre

Elon Musk, dopo aver alimentato polemiche sui social, si apre e ammette di aver superato i limiti nei suoi post contro Donald Trump. Riconoscendo le sue parole, Musk rivela anche di aver celato importanti file su Jeffrey Epstein, accusato di sfruttamento e traffico di minori, sostenendo che tra i clienti si troverebbe anche Trump. Un gesto che scuote l’opinione pubblica e solleva nuove domande sulla trasparenza e il potere delle piattaforme social.

