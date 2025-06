Musk | Mi pento dei miei post sul presidente sono andato oltre | Trump | Carino a scusarsi

In un mondo digitale che accelera, le parole hanno il potere di costruire o demolire ponti. Elon Musk, dopo aver criticato duramente il presidente americano, si è scusato, dimostrando come anche le figure più influenti possano riconoscere i propri errori. Il rapporto tra l'ex numero uno del Doge e la Casa Bianca, passato dall’alleanza all’ostilità, riflette le tensioni geopolitiche che plasmano il nostro tempo. Un esempio lampante di come la politica lasci il segno anche nel mondo dei social.

L'ex numero uno del Doge e il presidente americano sono passati dall'idillio iniziale alla rottura totale dei rapporti per via della politica economica e commerciale della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Musk: "Mi pento dei miei post sul presidente, sono andato oltre" | Trump: "Carino a scusarsi"

In questa notizia si parla di: presidente - sono - musk - pento

“Le forze militari Ue non sono adatte alle crisi future”. L’avvertimento del presidente uscente del Comitato militare dell’Unione europea - Roma, 16 maggio 2025 – In un allarmante avvertimento, Robert Brieger, presidente uscente del Comitato militare dell'Unione europea, ha dichiarato che le attuali forze militari europee non sono adeguate a fronteggiare le crisi future.

Musk: “Mi pento di alcuni post su Trump, sono andati troppo oltre” Vai su X

"Mi pento per alcuni dei miei post su @realDonaldTrump della scorsa settimana. Sono andati troppo oltre." Negli ultimi giorni, la timeline di Elon Musk era un flusso continuo di aziende, grafici, provocazioni e celebrazione del genio imprenditoriale. Una marcia Vai su Facebook

Musk chiama Trump e poi le scuse: “Mi pento di alcuni post”. Il tycoon: “Molto carino”; Musk, il mea culpa sulle critiche a Trump: «Sono andato troppo oltre, mi pento di alcuni dei miei post»; Musk: “Mi pento degli attacchi a Trump, sono andato oltre”.

Elon Musk ora si scusa con Donald Trump: “Mi pento di alcuni miei post. Sono andato troppo oltre” Come scrive tpi.it: Il patron di Tesla fa mea culpa per alcuni post pubblicati sul presidente Usa ...