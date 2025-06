Musk chiama Trump e si scusa | Ho esagerato Il tycoon | L’ho apprezzato

In un sorprendente gesto di umanità, Elon Musk ha chiamato Donald Trump per scusarsi, ammettendo di aver esagerato e riconoscendo di aver apprezzato il ruolo del tycoon. Questa telefonata, ricca di sincerità e rispetto reciproco, segna un possibile passo verso il disgelo tra i due protagonisti. Un episodio che lascia supporre come anche le figure più controverse possano sorprendere con gesti di autentica umanità, ricordandoci l'importanza del dialogo e del perdono.

(Adnkronos) – Il presidente Donald Trump ha ricevuto una telefonata da Elon Musk nella serata di lunedì scorso, a seguito della quale il miliardario sudafricano ha espresso pubblicamente il suo rammarico per gli attacchi, rivolti al capo della Casa Bianca, durante la lite pubblica della scorsa settimana. Lo ha rivelato il New York Times, citando . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L'alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente»

