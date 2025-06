Musica | morto Brian Wilson mente dei leggendari Beach Boys

Con la scomparsa di Brian Wilson, la musica e il panorama culturale perdono un'icona indimenticabile. Co-fondatore dei leggendari Beach Boys, il suo genio ha rivoluzionato il sound del rock californiano e lasciato un'eredità senza tempo. La sua influenza si riflette ancora oggi nei brani che hanno definito un’epoca, portando alla luce emozioni e ricordi universali. L'articolo continua a esplorare il brillante percorso di un artista che ha plasmato la musica mondiale...

Brian Wilson, co-fondatore e forza creativa del leggendario complesso dei Beach Boys, è morto a 82 anni. Lo ha annunciato la famiglia senza fornire immediate ulteriori informazioni. Alle spalle lascia un catalogo di successi planetari come California Girl, Good Vibrations, I Get Around, Barbara Ann e Don't Worry Baby, brani che hanno reso il gruppo californiano uno dei piu' popolari del rock a stelle e strisce degli anni Sessanta. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it