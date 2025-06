Musica elettronica serata anni ‘90 e folk | tre giorni di divertimento al festival ' Baluba'

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile al festival Baluba, dove la musica elettronica degli anni '80 e '90 si fonderà con i caldi ritmi folk, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Da venerdì 13 a domenica 15, l’area retrostante al Museo Civico Archeologico di Stellata di Bondeno si trasformerà nel cuore pulsante di tre giorni di divertimento, buona musica e socialità. Non mancate: l’evento è tutto da scoprire!

Dopo il successo della prima edizione, da venerdì 13 a domenica 15 torna il festival 'Baluba', nell'area retrostante al Museo Civico Archeologico di Stellata di Bondeno e adiacente ai locali della Sagra dell'Anatra. Una tre giorni all'insegna del divertimento, con musica per tutti i gusti.

