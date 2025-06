Music Pool il programma dei concerti per l' estate 2025

L’estate 2025 si accende con il ritmo coinvolgente di Music Pool, il programma di concerti che porta sul palco i migliori artisti internazionali, tra jazz e generi diversi. luglio e agosto saranno un’esplosione di musica, culminando nella 78ª edizione di Estate Fiesolana, con attesissimi live come quello dei Take 6. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile all’insegna del suono e dell’emozione!

L'estate di Music Pool non si ferma: i mesi di luglio e agosto con sempre più concerti, tra i grandi nomi del jazz internazionale e non solo, con artisti provenienti da tutto il mondo. Per il mese di luglio entra nel vivo la 78° edizione di Estate Fiesolana: grande attesa per i Take 6 (mercoledì.

