Musah verso il Napoli | affare in dirittura d’arrivo per 25 milioni voluto da Conte

Il mercato del Napoli si infiamma: Musah, desiderato da Conte, sta per diventare ufficiale. Con un'offerta di 25 milioni, l'affare è ormai in dirittura d’arrivo, segnando un altro passo deciso verso il rafforzamento della squadra azzurra. La piazza aspetta con ansia questa operazione che promette di portare energia e talento tra le fila partenopee. È il momento di scoprire come questa trattativa cambierà le sorti del club.

Il Napoli è a un passo dal chiudere il secondo colpo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Musah verso il Napoli: affare in dirittura d’arrivo per 25 milioni, voluto da Conte

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

