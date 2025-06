Musah verso il Napoli | accordo vicino col Milan pronto un quinquennale

Il mercato in fermento continua a riservare sorprese: Musah si avvicina al Napoli, con un accordo ormai vicino e un quinquennale pronto a consolidare il suo futuro azzurro. Dopo settimane di tira e molla, l’intesa con il Milan sembra ormai sfumata, mentre la trattativa con il club partenopeo accelera. La piazza attende con entusiasmo questa operazione che potrebbe rinvigorire il centrocampo. L’estate promette emozioni calde e colpi di scena.

per il centrocampista Nel primo pomeriggio di ieri si è registrata un'improvvisa svolta nella .

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

Accordo totale tra Yunus Musah e il Napoli sui termini contrattuali. Accordo vicino tra i due club. #calciomercato #yunusmusah #sccnapoli Partecipa alla discussione

Di Marzio: "Bozza d'accordo per Musah al Napoli, operazione da 25 milioni di euro che si sta concludendo in queste ore" Partecipa alla discussione

