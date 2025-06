Musah prenderà il posto di Billing per 25 milioni sarà la prima alternativa alle mezze ali Gazzetta

Il mercato si infiamma ancora una volta con un'operazione che potrebbe rivoluzionare le strategie di tanti club. Musah, il talentuoso centrocampista statunitense del Milan, sta per passare al Napoli come alternativa principale a mezze ali prestigiose come Gazzetta. Un affare lampo che mette in discussione gli equilibri della Serie A, e che promette emozioni e sorprese fino all’ultimo istante. La trattativa è solo all’inizio, ma le aspettative sono alte.

La Gazzetta scrive dell’operazione lampo che sta portando il milanista Musah (22 anni, nazionale statunitense) al Napoli. Scrive la Gazzetta: E mentre gli avvocati delle due parti sigillavano gli accordi, Manna e De Laurentiis si concentravano sull’affare Musah con il Milan. Che ha subito un’accelerata clamorosa nel primo pomeriggio di ieri e che in breve tempo ha portato a un accordo di massima tra le parti: al Milan andranno circa 25 milioni di euro, mentre il giocatore firmerĂ un contratto quinquennale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Musah prenderĂ il posto di Billing, per 25 milioni sarĂ la prima alternativa alle mezze ali (Gazzetta)

Musah si avvicina al Napoli: si può chiudere con almeno 25 milioni (Gazzetta) - Il mercato estivo si infiamma in casa Napoli, con Yunus Musah sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.

