Musah e De Bruyne in arrivo al Napoli Fari puntati su Nusa

Il Napoli si prepara a una rivoluzione nel centrocampo con l’arrivo di Musah e De Bruyne, due autentici top player pronti a portare esperienza e qualità. Con i fari puntati su Nusa, i partenopei vogliono consolidare la rosa per affrontare al meglio le sfide future. La trattativa per Musah, 22 anni e talento emergente, si avvicina alla conclusione: un passo deciso verso la ripresa del calcio italiano ai massimi livelli.

I campioni d'Italia sono già al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Questo reparto vedrà quasi sicuramente due volti nuovi con gli innesti di Yunnus Musah dal Milan e Kevin De Bruyne, ormai ex del Manchester City, alzando notevolmente il livello qualitativo. MUSAH-NAPOLI: COSA SAPPIAMO La trattativa per il centrocampista statunitense, 22 anni, è in fase avanzata grazie ai contatti costanti tra i due club. L'operazione dovrebbe chiudersi sulla base di circa 25 milioni di euro, per poi definire gli ultimi dettagli. Il giocatore è considerato dal tecnico Conte il sostituto ideale di Billing, che non sarà riscattato, per la sua capacità di ricoprire più ruoli, come mezz'ala, terzino o mediana.

Musah piace a Conte, è il nome nuovo (Romano) Per De Bruyne ultimi dettagli in giornata (Di Marzio). - Una giornata calda e frenetica di calciomercato per il Napoli, con il nome di Musah che piace a Conte e si fa largo tra le voci di mercato.

