Musah dal Milan al Napoli | nuovi contatti l’intesa sullo stipendio

Il calciomercato infiamma le ambizioni di Napoli e Milan, con Yunus Musah protagonista di una possibile svolta. Dopo le trattative in corso, sembra esserci un’intesa sullo stipendio che potrebbe portare il talento statunitense in azzurro. Ma quali sono gli ultimi dettagli e i prossimi passi? Scopriamo insieme gli aggiornamenti più recenti su questa suggestiva operazione di mercato.

Yunus Musah dovrebbe trasferirsi dal Milan al Napoli in questa sessione estiva di calciomercato: gli aggiornamenti sul tema dagli esperti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Musah dal Milan al Napoli: nuovi contatti, l’intesa sullo stipendio

In questa notizia si parla di: musah - milan - napoli - contatti

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gambia simbolo di milanismo, Musah spaesato - Nel duello di San Siro tra Milan e Monza, valevole per la 38ª giornata di Serie A, il match termina senza reti nel primo tempo.

#Milan, linea chiara su Theo #Hernandez: o arrivano offerte da 30 milioni ( o vicine a questa cifra) o esiste il rischio che resti fuori rosa #rMilan, nuovi contatti in giornata per provare a chiudere l’affare #Musah con il #Napoli: prima richiesta rossonera era d Partecipa alla discussione

Musah-Napoli, c’è l’accordo. Contatti serrati con il Milan per chiudere nelle prossime ore Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Romano – Il Napoli e Musah hanno già l’accordo: oggi nuovi contatti per chiudere col Milan; Fabrizio Romano conferma: Musah al Napoli, oggi contatti col Milan per chiudere l'operazione; Napoli, contatti continui con il Milan per chiudere per Musah: la situazione.

Musah vicino al Napoli, trattativa avanzata con il Milan: è una richiesta di Conte - Il centrocampista americano piace molto ad Antonio Conte per il suo Napoli, come rivelato in esclusiva dalla nostra redazione nel mese di aprile.

Milan, procede l’operazione con il Napoli per Musah: il punto - Nella giornata di ieri si è sviluppata l'operazione tra Milan e Napoli per la cessione di Yunus Musah: ecco le ultime notizie sull'affare ...