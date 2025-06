Musah al Napoli | ecco quanto guadagnerà lo statunitense

Il calciomercato infiamma Napoli, con Musah al centro delle attenzioni. Dopo settimane di trattative e rumors, sembra ormai tutto fatto: il club azzurro si prepara a ufficializzare il colpo, portando in squadra un talento di grande prospettiva. Ma quanto guadagnerĂ Musah nel suo trasferimento? Ecco tutte le cifre di questa operazione che promette di rivoluzionare la mediana partenopea.

Mercato in ebollizione in casa Napoli, con gli azzurri pronti a rinforzare la mediana con colpi di assoluto spessore. La dirigenza azzurra è vicina a chiudere l’operazione Musah col Milan. In tal senso, arrivano aggiornamenti dal Mattino. Musah verso il Napoli, le cifre dell’affare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’affare per portare lo statunitense al Napoli è ormai in dirittura d’arrivo. Il club azzurro ha raggiunto un’intesa di massima con il Milan sulla base di 25 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Musah verso il Napoli, le cifre dell’affare – ANSA – Spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it