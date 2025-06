Muratore morto | niente sentenza Disposta la perizia

Un triste episodio che solleva importanti questioni sulla sicurezza sul lavoro. Dopo quasi due anni, il Tribunale di Monza ha deciso di disporre una nuova perizia medico-legale sull'infortunio di Nazzareno Cristofalo, l’operaio di 58 anni di Verano deceduto nel dicembre 2021. Questa decisione apre nuove prospettive nella comprensione delle cause del suo decesso, evidenziando l’importanza di fare chiarezza su incidenti che hanno tragicamente cambiato vite.

Niente sentenza, ma una nuova perizia medico legale per l’infortunio sul lavoro accaduto il 13 maggio 2021 e, secondo la pubblica accusa, costato la vita 7 mesi dopo a Nazzareno Cristofalo, operaio di 58 anni di Verano. Ieri il Tribunale di Monza ha deciso di voler approfondire le cause del decesso del muratore facendo esaminare a un esperto la documentazione clinica. Il 58enne è morto a dicembre 2021 dopo un malore avuto in casa. Subito dopo l’infortunio, avvenuto in un cantiere in via Preda a Verano, l’uomo era stato soccorso in codice rosso e trasferito con un grave trauma cranico e diverse lesioni al San Gerardo di Monza, dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it