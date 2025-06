Muoviti Muoviti a Como arriva lo Yoga Day 2025

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Como! Il Yoga Day 2025, in programma sabato 14 giugno dalle 7.30 alle 11.30 presso il Tempio Voltiano, è l’appuntamento imperdibile per ritrovare energia, armonia e benessere. Organizzato dal Comune nell’ambito di “Como… Muoviti Muoviti”, questo evento gratuito accoglie appassionati di ogni livello. Non perdere l’occasione di scoprire la magia dello yoga: il benessere ti aspetta!

Si terrà sabato 14 giugno 2025 dalle 7.30 alle 11.30 nell'area del Tempio Voltiano Como Yoga Day, un evento imperdibile per tutti gli amanti dello yoga e del benessere. L'evento, organizzato dal Comune di Como nell'ambito della rassegna estiva "Como. Muoviti Muoviti", è gratuito e aperto a tutti.

Como, c’è un mese di iniziative (gratuite) per tenersi in movimento: la partenza dal parco Negretti - perchè c’è anche yoga, ad esempio, ma poi anche la difesa personale, zumba, mountain bike e calisthenics.