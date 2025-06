Muore schiacciato dal trattore Nuova tragedia sulla Cassia

Una tragedia sconvolge ancora una volta la tranquilla comunità di Barberino Tavarnelle. La vita di Sandro Mugnaini, stimato 69enne molto conosciuto nel territorio, si è spezzata ieri mattina a causa di un incidente fatale con il trattore. Un dramma che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di vita, e l’importanza di tutelare chi lavora la terra. La vicenda ci invita a riflettere sulla sicurezza sulle strade e sui campi, per prevenire future tragedie.

Tragedia ieri mattina attorno alle 9,15 nel Comune di Barberino Tavarnelle dove ha perso la vita Sandro Mugnaini, 69 anni, a seguito del ribaltamento del trattore che stava guidando. Mugnaini era molto conosciuto e apprezzato sul territorio. L’incidente è avvenuto all’altezza di San Filippo. Mugnaini, che proveniva da Barberino lungo la Cassia, all’altezza dell’hotel Primavera ha girato a sinistra per immettersi in via della Repubblica, che poi diventa strada di Codilungo, zona dove abita anche il fratello. Proprio quando ha imboccato via della Repubblica, il trattore si è ribaltato. E ha schiacciato il corpo di Sandro Mugnaini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore schiacciato dal trattore. Nuova tragedia sulla Cassia

