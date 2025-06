Muore dopo liposuzione un'altra paziente di Lizarraga | Stavo per morire anche io non voleva portarmi in ospedale

Una drammatica testimonianza scuote il mondo della chirurgia estetica. Dopo la tragica perdita di una paziente di Lizarraga, un’altra donna rivela un’esperienza sconvolgente: "Stavo per morire, non voleva portarmi in ospedale. Mi ha tenuta quattro giorni a casa sua." Un racconto che mette in discussione pratiche e sicurezza, lasciando tutti con un interrogativo: quanto rischiamo affidandoci a professionisti poco trasparenti? Continua a leggere.

Natalia Distefano Estratti Corriere.it Oggi Jose Lizarraga Picciotti è per tutti il chirurgo che ha operato la donna di quarantasei anni morta dopo essersi sottoposta a una liposuzione nel suo studio di Torrevecchia, a Roma. Ma prima della tragedia il medico 65e

Dalla Mercedes alla Ferrari rosso fuoco, da un amore si passa all'altro è l'ironia del chirurgo estetico Josè Lizarraga Picciotti, che ha eseguito l'intervento di liposuzione in cui è morta una donna di 46 anni.

Morta dopo liposuzione, il chirurgo Picciotti già denunciato da altre pazienti. Sui social si definiva «maestro del pollo alla brace» - Un appartamento trasformato in uno studio per interventi di chirurgia estetica nel quartiere Primavalle, quadrante nord di Roma.