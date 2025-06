muore dopo la liposuzione indagato chirurgo estetico fa anche il ristoratore

Una tragica perdita scuote il mondo della medicina estetica: Ana Sergia Alcivar Chenche, 46enne ecuadoriana residente a Roma, muore al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dopo una liposuzione in un centro privato. La vicenda apre un inquietante interrogativo sulla sicurezza delle procedure low cost e sulla responsabilità dei professionisti coinvolti, tra cui un chirurgo indagato che, sorprendentemente, gestisce anche un’attività ristorativa. È un richiamo forte alla necessità di regolamentare e vigilare attentamente questo settore, per tutelare le vite umane.

Un’altra vittima della medicina estetica low cost. Ana Sergia Alcivar Chenche, donna ecuadoriana di 46 anni, residente a Roma, muore al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dopo essersi sottoposta domenica scorsa a un intervento di liposuzione in un ambulatorio privato. Si è sentita male durante l’intervento eseguito in uno studio di via Franco Roncati, zona di Torrevecchia, quartiere Primavalle. L’ambulanza privata, chiamata dal personale dello studio, l’ha trasportata d’urgenza al nosocomio pubblico, dove è giunta in arresto cardiocircolatorio e già intubata. Nonostante i tentativi di rianimazione protrattasi per oltre un’ora, i medici non sono riusciti a salvarla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net