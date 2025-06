Multitasking su iOS finestre su iPad e traduzioni live | Apple ha dato agli utenti quello che chiedevano

La WWDC 2024 di Apple ha sorpreso tutti, non con grandi annunci o fuochi d’artificio, ma con un passo importante verso le esigenze degli utenti: un’esperienza più fluida e completa su iPad. Finalmente, Apple ha ascoltato le richieste di multitasking avanzato, finestre multiple e traduzioni live, portando funzionalità che altri avevano già da tempo. È il momento di scoprire come queste novità cambieranno il nostro modo di usare i device Apple.

