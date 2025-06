Multimilionari in aumento, complice l’IA. Crescono i giovani ‘Paperoni’ Usa, calano in Europa.

Nel panorama finanziario globale, i multimilionari sono in costante aumento, con le nuove generazioni di giovani 'paperoni' che spingono questa crescita. Mentre negli Stati Uniti si registra un incremento significativo, in Europa si osserva una diminuzione. Secondo Capgemini, nel 2024 gli HNWI sono cresciuti del 2,6%, riflettendo un trend che influenza profondamente mercati e strategie di investimento. Un fenomeno destinato a plasmare il futuro della ricchezza mondiale.

Roma, 11 giugno 2025 – Sono dette Hnwi (High net worth individual) e sono le persone con un patrimonio personale di oltre un milione di dollari. Le loro scelte spesso influenzano, complessivamente, l'andamento di prodotti finanziari o le scelte strategiche di fondi e società specializzate. Stando a Capgemini, nel 2024 gli Hnwi sono cresciuti globalmente del 2,6% i ricchi con un patrimonio di almeno un milione di dollari e del 6,2% quelli con oltre 30 milioni. La crescita è stata registata soprattutto negli Stati Uniti, investitori in calo in Europa. Complice di questa crescita è stata l’AI e la possibilità di impiego anche in campo finanziario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net