Mozione anti-omofobia Arcigay | Non siamo stati coinvolti nuovamente serve percorso partecipato

Dopo il consiglio comunale di ieri al "Veleno", dove si è evidenziata una spaccatura tra Pd e maggioranza sulla lotta all'omofobia, Arcigay Peter Boom aps interviene con forza. L'associazione, che aveva deciso di non partecipare al Tuscia Pride, sottolinea l'importanza di un percorso partecipato e condiviso per combattere ogni forma di discriminazione. È ora di rinnovare il dialogo e collaborare per un futuro più inclusivo e rispettoso di tutti.

Dopo il consiglio comunale al "veleno" di ieri, 10 giugno, dove si è creata la forte spaccatura tra Pd e maggioranza sul tema lotta all'omofobia, interviene sul tema Arcigay Peter Boom aps. L'associazione aveva scelto di non prendere parte al Tuscia Pride di sabato scorso, parlando di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Mozione anti-omofobia, Arcigay: "Non siamo stati coinvolti nuovamente, serve percorso partecipato"

