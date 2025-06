Mourinho CT della Nazionale italiana | risposta arrivata

Dopo l'esonero di Spalletti, il futuro della panchina azzurra è al centro di un vivace dibattito. Con Ranieri ormai tramontato, la Federcalcio esplora anche candidati stranieri di grande spessore, tra cui José Mourinho. L’allenatore portoghese, celebre per aver scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano, potrebbe essere la chiave per rilanciare la Nazionale. Ma quali sono le possibilità e le strategie in gioco? Rimani con noi per scoprirlo.

Le ultime sul futuro della panchina dell'Italia dopo l'esonero di Spalletti Per sostituire Spalletti, dopo il no di Ranieri, la Federcalcio sta prendendo in considerazione anche dei profili stranieri. Su tutti José Mourinho, il quale in Italia ha scritto pagine storiche per il nostro calcio, dal Triplete con l' Inter alla Conference League con la Roma. (LaPresse) – Calciomercato.it Al momento, tuttavia, Mourinho è più che altro una suggestione. Interpellato da Calciomercato.it sull'ipotesi Italia per il suo prossimo futuro, il portoghese ha preferito non commentare le indiscrezioni che lo danno, seppur con chance ridotte, in lizza per la panchina azzurra.