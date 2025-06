Motori Diesel fuorilegge in Italia | arriva la stretta Da quando e chi riguarda è bufera

La lotta contro l'inquinamento in Italia si fa più rigida: dal 1° ottobre 2025, potrebbe scattare il divieto di circolazione per tutte le auto diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Questa misura, parte di un decreto governativo del 2023, mira a ridurre le polveri sottili e il biossido di azoto, tra i più elevati d'Europa. Se confermata, la stretta...

Dal 1° ottobre 2025 potrebbe entrare in vigore un blocco alla circolazione per tutte le auto diesel Euro 5 in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le quattro regioni della Pianura Padana maggiormente colpite dall' inquinamento atmosferico. La misura, già prevista da un decreto del Governo Meloni nel 2023, punta a ridurre le emissioni di polveri sottili (PM10) e biossido di azoto (NO2), tra i più alti d'Europa. Se confermata, la stretta colpirà oltre 1 milione di veicoli diesel immatricolati tra il 2011 e il 2015, che non potranno circolare nei giorni feriali e nelle ore diurne nei comuni con più di 30mila abitanti, fino al 31 marzo 2026.

(? Edoardo Nastri) La data decisiva è il 1° ottobre 2025, quando nelle principali regioni del nord Italia si fermeranno oltre un milione di auto. A prevederlo è il decreto numero 121 datato 2023 che riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna

