Preparati a vivere un'emozionante avventura sulle due ruote: la MotAmicizia sta per tornare, portando in strada appassionati da tutta Italia in un evento che celebra amicizia, libertà e passione mototistica. Dall’Umbria alle regioni limitrofe, centodieci motociclisti si preparano a sfrecciare tra paesaggi incantati e momenti di puro divertimento. La festa è alle porte: unisciti a questa grande famiglia di appassionati e lasciati travolgere dall’energia di tre giorni indimenticabili sulla strada!

UMBERTIDE – Diciottesima edizione per la MotAmicizia, mitico raduno che unisce passione, divertimento e libertà, orgnizzato dai Motociclisti non agitati. Una tre giorni sulle due ruote che venerdì, sabato e domenica prossimi unirà Umbertide e San Giustino. Sono 110 i motociclisti, singoli o in coppia, iscritti alla manifestazione mentre le adesioni continuano a crescere da Umbria, Toscana, Marche e Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia e Molise. Il raduno inizierà venerdì alle 15.30 in piazza Matteotti con le iscrizioni, la consegna delle t-shirt ricordo e dei gadget, quindi la visita guidata alla Rocca e al Teatro dei Riuniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - MotoAmicizia, tutti in sella. Appassionati da tutta Italia

