Moto si schianta contro un trattore | il centauro finisce sotto al mezzo agricolo e muore sul colpo

Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Portogruaro, lungo la Strada Regionale Postumia, coinvolgendo una motocicletta e un trattore. La collisione ha avuto conseguenze fatali per il centauro, rimasto sotto il mezzo agricolo e deceduto sul colpo. Un episodio che scuote la comunità e solleva ancora una volta i temi della sicurezza sulle strade. Resta aggiornato per ulteriori dettagli e sviluppi sulla vicenda.

PORTOGRUARO - Drammatico incidente stradale questa mattina, mercoledì 10 giugno, lungo la Strada Regionale Postumia, in località Pradipozzo, nel comune di Portogruaro. Verso le 7 del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Moto si schianta contro un trattore: il centauro finisce sotto al mezzo agricolo e muore sul colpo

In questa notizia si parla di: moto - schianta - trattore - centauro

Si schianta in moto contro un palo: ragazzo gravissimo - Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Civile di Brescia dopo un incidente in moto avvenuto a Camignone di Passirano.

Lo schianto lungo via Ferrara a Dogato. Il centauro è stato elitrasportato all'ospedale Maggiore di Bologna Partecipa alla discussione

Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Simone Mazzocchin, il giovane centauro di Cartigliano che era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a Breganze Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Si schianta contro un trattore. Gravissimo giovane motociclista; Sammichele, moto si schianta contro trattore sulla provinciale: grave centauro di Turi; Andrea Buosi, muore nello schianto contro il trattore mentre provava la moto di un cliente appena riparata: av.

Tragico incidente in moto ad Agropoli. Giovane centauro perde la vita - Per cause da accertare un 30enne di Eboli ha perso il controllo della sua moto andando a sbattere contro il guardrail.

Grave incidente a Gorgo al Monticano: centauro si schianta contro un trattore, tragico epilogo - Gravissimo incidente per un 28enne in moto: lo schianto contro un trattore L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 29 aprile, intorno alle 16.