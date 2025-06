Moto contro un trattore muore un giovane papà di 31 anni

Una tragica collisione sulla strada regionale 53 Postumia a Portogruaro ha spezzato la vita di Kevin Laster, un giovane papà di 31 anni, coinvolto in un incidente con un trattore che svoltava verso il distributore. La scena ha scioccato l’intera comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare. In un attimo, una giornata ordinaria si è trasformata in tragedia, ricordandoci quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e disastro.

Non ha potuto schivare un mezzo agricolo che svoltava verso il distributore. Stamattina, mercoledì 11 giugno, un giovane papà di 31 anni, Kevin Laster ha perso in moto lungo la strada regionale 53 Postumia a Portogruaro. Al volante del trattore c'era un agricoltore, sui quarant'anni del posto, S.

Con la moto contro un trattore, violento incidente stradale: grave un giovane - Un grave incidente stradale ha scosso Dogato nel primo pomeriggio di lunedì 26, quando un giovane motociclista si è scontrato con un trattore in via Ferrara, mentre si dirigeva verso San Vito di Ostellato.

