Mosquera Inter l’agente spegne le voci sull’addio | È molto contento al Valencia ci sarà tempo per…

Mosquera Inter, l'agente spegne le voci sull'addio: il centrale spagnolo vero la permanenza e il rinnovo di contratto col Valencia?. Negli ultimi giorni i dirigenti del calciomercato Inter hanno acceso i propri riflettori su Cristhian Mosquera. Il difensore classe 2004 del Valencia è uno dei profili seguiti per il reparto arretrato, assieme a Giovanni Leoni del Parma. Il club spagnolo vorrebbe trattenere il proprio calciatore, il cui contratto è in scadenza nel 2026: la volontà è quella di offrirgli un rinnovo di contratto con tanto di aumento dell'ingaggio. Questo il motivo dell'incontro andato in scena ieri tra la dirigenza del Valencia e l'agente del calciatore, Sergio Barila, il quale al termine del summit ai microfoni di À Punt ha chiarito come la volontà del proprio assistito sia quella di rimanere nella sua attuale squadra.