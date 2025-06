Mosquera-Inter il Valencia non si arrende | dialoghi per il rinnovo!

Cristhian Mosquera non si arrende e tiene vivo il suo futuro tra le sirene di mercato. Mentre il Valencia cerca di blindare il difensore con un rinnovo, l’Inter resta vigile e pronta a inserirsi, attratta dal talento emergente. La sua stagione di consacrazione lo ha proiettato tra i nomi più interessanti del reparto difensivo. La battaglia tra club è ancora aperta, ma il suo destino potrebbe riscriversi da un momento all’altro...

Cristhian Mosquera è uno dei difensori sul taccuino dell’Inter per un eventuale investimento nella finestra estiva di mercato. Lo spagnolo, in questo momento, continua a discutere con il Valencia per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. L’INTERESSE – Cristhian Mosquera tra Inter, Lipsia, Valencia e non solo. Il calciatore iberico, reduce dalla stagione della consacrazione in maglia bianconera, è uno dei pezzi pregiati del mercato europeo in considerazione di un valore di mercato decisamente invitante per le sue potenziali pretendenti. Il classe 2006, il cui contratto scade nel 2026, potrebbe infatti essere acquistato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, una somma sicuramente alla portata delle big europee. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mosquera-Inter, il Valencia non si arrende: dialoghi per il rinnovo!

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera! - L'Inter si fa sempre più protagonista sul mercato, puntando a rafforzare la propria linea difensiva con un nome di peso: Mosquera.

Sergio Barila, agente di Cristhian Mosquera (obiettivo dell'Inter), ha in queste ore incontrato il Valencia: sul tavolo il possibile rinnovo che lo allontanerebbe dai nerazzurri "Lui è felice qui, vedremo nei prossimi giorni con il club", le parole del procuratore ? Partecipa alla discussione

Si complica il rinnovo di #Mosquera col #Valencia L'#Inter ora ci crede! Le parole dell'agente del difensore Partecipa alla discussione

