Mosquera Inter il difensore preferisce la Bundesliga? La situazione

Il futuro di Cristhian Mosquera sembra prendere una direzione interessante: il difensore del Valencia, desideroso di nuove sfide, preferirebbe un trasferimento in Bundesliga piuttosto che restare in Spagna. La sua volontà si scontra con le strategie dell’Inter, che mira a ringiovanire la rosa e sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa. Ma quali saranno le prossime mosse? La risposta dipenderà dalle trattative e dalle priorità dei club coinvolti.

Mosquera Inter, il difensore del Valencia gradirebbe un’altra opzione per il futuro: ecco come stanno le cose. L’obiettivo della dirigenza dell’ Inter è quello di ringiovanire la rosa, e per questo motivo si stanno valutando numerosi profili. Per quanto riguarda la difesa, uno dei nomi è quello di Cristhian Mosquera del Valencia. Ecco la situazione riportata da Tuttosport: LA SITUAZIONE – « Lo spagnolo, il cui contratto scadrĂ nel 2026, preferirebbe un ruolo da protagonista seppur in una realtĂ non di primissimo ordine, piuttosto che essere comprimario in un top club. Motivo per cui il Lipsia è in pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore » L’agente del giocatore nelle scorse ore ha incontrato il Valencia: «Siamo venuti per capire quali fossero le intenzioni del club e ci rivedremo nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mosquera Inter, il difensore preferisce la Bundesliga? La situazione

