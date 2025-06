morto in polonia il campione italiano junior di rally

Una tragica notizia scuote il mondo del rally: il giovane campione italiano Matteo Doretto, vincitore del titolo Junior 2024, ha perso la vita durante una sessione di test in Polonia. L’incidente, avvenuto nella zona di Elganowo, ha lasciato tutti sconvolti. La sua passione e talento resteranno sempre impressi nel cuore di chi lo amava e del motorsport italiano, che ora piange una promettente stella spenta troppo presto.

Durante una sessione di test pre-gara in vista del Rally di Polonia, il pilota italiano Matteo Doretto, 21enne originario di Pordenone e recente vincitore del titolo nazionale Junior 2024, è morto in seguito a un incidente stradale. Come confermato all ’Ansa da Grzegorz Ró?a?ski, portavoce dei vigili del fuoco di Olsztyn, il veicolo, una Peugeot 208 Rally4, è finito fuori strada nella zona di Elganowo, nei pressi di Pasym, schiantandosi contro un albero. La dinamica dell’incidente: la perdita di controllo del mezzo e lo schianto. L’impatto ha coinvolto in modo diretto il lato guidatore, rendendo necessario un lungo intervento dei soccorritori per estrarre Doretto dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it