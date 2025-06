Morto Daniele Pieroni primo caso di suicidio assistito in Toscana | Ha scelto con lucidità e serenità

Daniele Pieroni, scrittore di 64 anni, è deceduto nella sua casa di Chieti dopo aver scelto di effettuare il suicidio assistito: l'uomo lottava contro il Parkinson dal 2008 e aveva deciso di morire già nell'agosto del 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta partendo dalla proposta di legge 'Liberi subito' dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal Governo. Ne dà notizia l' Partecipa alla discussione

