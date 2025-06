morto brian wilson il genio delle hit che ha rivoluzionato la musica con i beach boys

ha saputo catturare l’essenza della California degli anni ’60, rivoluzionando la musica pop con suoni innovativi e melodie indimenticabili. La sua creatività ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale, rendendolo un vero e proprio genio. Con la scomparsa di Brian Wilson, il mondo perde uno dei grandi maestri dell’arte sonora, ma le sue note continueranno a vivere e ispirare generazioni future. La sua eredità rimarrà per sempre impressa nella storia della musica.

Chi non ha mai ballato su Surfin’ Usa? Chi non ha mai canticchiato Wouldn’t It Be Nice? Chi non riconoscerebbe Good Vibrations? O in quanti film avete ascoltato God only knows? E chi non ha mai provato (con alterne fortune) i falsetti di I get around? Quegli arrangiamenti originali, virtuosi, quasi rivoluzionari portano la firma di Brian Wilson, morto pochi giorni prima di compiere 83 anni, fondatore dei Beach Boys, band (mai sciolta) che soprattutto negli anni Sessanta è stata tra le più influenti negli Stati Uniti. Wilson era considerato uno dei più grandi artisti della storia della musica, capace di influenzare il genere pop e rock della seconda parte del Novecento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it