Morto Brian Wilson aveva co-fondato i Beach Boys | il dolore della famiglia

Se ne va una leggenda della musica mondiale. Brian Wilson, cofondatore dei Beach Boys, ci ha lasciato all’età di 82 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suo fan e nella storia della musica. La famiglia, profondamente colpita, chiede rispetto e privacy in questo dolore. Ci rendiamo conto che il mondo intero sentirà la sua mancanza, ma il ricordo di Brian continuerà a vivere nelle note che ha scritto per tutti noi.

"Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare che il nostro amato padre Brian Wilson è morto", sono queste le parole, affidate a un annuncio sui social, della famiglia di Brian Wilson. Se ne va una leggenda, il co-fondatore dei mitici Beach Boys: è scomparso all'età di 82 anni. "Non abbiamo parole in questo momento", hanno scritto i familiari. "Per favore, rispettate la nostra privacy, poiché la nostra famiglia è in lutto. Ci rendiamo conto che stiamo condividendo il nostro dolore con il mondo".