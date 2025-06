Morte dopo la chirugia estetica da Ana Sergia Alcivar Chenche a Margaret Spada Simonetta Kalfus e Sabrina Nardella | quando il ritocco diventa fatale

Un intervento di liposuzione low-cost in un appartamento di Primavalle si trasforma in tragedia: quando il desiderio di perfezione spinge a rischi insospettabili, il risultato può essere fatale. La storia di Ana Sergia Alcivar, Margaret Spada, Simonetta Kalfus e Sabrina Nardella ci mette di fronte alla cruda realtà dei ritocchi estetici clandestini, spesso poco sicuri. Un monito urgente sull'importanza della sicurezza e della professionalità in chirurgia estetica.

Un appartamento nel quartiere Primavalle, a Roma, trasformato in una sala operatoria abusiva. Un intervento di liposuzione low-cost, scelto forse dopo aver letto un annuncio online. Un malore. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Morte dopo la chirugia estetica, da Ana Sergia Alcivar Chenche a Margaret Spada, Simonetta Kalfus e Sabrina Nardella: quando il ritocco diventa fatale

Prima Margaret Spada, poi Simonetta Kalfus. Oggi Ana Sergia? Alcivar Chenche. Si allunga la lista delle donne morte di chirurgia estetica, vittime delle mancate autorizzazioni, dei permessi scaduti, della scarsa attenzione e della poca professionalità

A Roma, una nuova tragedia legata alla chirurgia estetica: Ana Sergia Alcivar Chenche è morta dopo una liposuzione in uno studio abusivo a Torrevecchia #liposuzione #Roma #cronaca

