Morte agli ebrei frasi naziste e antisemite nel gruppo telegram DoRa | tra i giovanissimi anche un 14enne di Pordenone

Un episodio inquietante scuote Pordenone: un quattordicenne tra i giovanissimi coinvolti in un gruppo Telegram diffondeva frasi naziste e antisemite. Un'età in cui si pensa che l'odio possa essere sconosciuto, ma che invece rivela le ombre di un’epoca buia. È fondamentale affrontare e contrastare con fermezza ogni forma di intolleranza, soprattutto quando nasce tra i più giovani, affinché il rispetto e la memoria non vengano mai dimenticati.

PORDENONE - Quattordici anni, un ragazzino che ha appena smesso di essere bambino. Eppure, come gli altri soggetti coinvolti nell?indagine, inneggiava all?odio nei confronti degli ebrei,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Morte agli ebrei», frasi naziste e antisemite nel gruppo telegram «Do.Ra.»: tra i giovanissimi anche un 14enne di Pordenone

