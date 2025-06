Morta per liposuzioneno defibrillatore

Un tragico caso scuote Roma: una donna di 46 anni perde la vita durante un intervento di liposuzione in uno studio medico senza le più elementari misure di sicurezza. Nessun defibrillatore, nessun dispositivo di primo intervento né documentazione clinica sono stati trovati. La Procura di Roma indaga per fare luce su questa drammatica vicenda e sulle responsabilità di una struttura apparentemente improvvisata e priva di adeguate precauzioni.

Nessun defibrillatore,nessuno strumento di primo intervento e nessuna cartella della paziente né archivio delle attività svolte su altri pazienti.E' quanto accertato dagli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma,nell'appartamento trasformato in studio medico nel quartiere Primavalle, dove una 46enne si è sottoposta a un intervento di liposuzione ed è morta poi in ospedale. Il medico peruviano titolare della struttura,a quanto si apprende,lavorava senza autorizzazione.Ha precedenti per lesioni.Acquisiti cellulari di indagati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it