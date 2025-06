morta la nonna di fedez il gesto di chiara ferragni

La perdita della nonna di Fedez, Luciana, a 94 anni, ha colpito profondamente la famiglia. Chiara Ferragni, simbolo di affetto e solidarietà, ha dimostrato ancora una volta la forza del loro legame condividendo un gesto semplice ma carico di significato: ha messo Like al post di Fedez che salutava la nonna. Un gesto che sottolinea come l’amore familiare possa superare anche le dolorose separazioni, lasciando un messaggio di speranza e unità.

Fedez dice addio all’amatissima nonna Luciana e Chiara Ferragni sorprende con un gesto che dimostra il legame, ancora forte, con la famiglia. Il gesto di Chiara Ferragni per Fedez dopo la morte della nonna. L’influencer infatti ha messo Like al post in cui Fedez ha salutato l’amatissima nonna Luciana. La signora Violini si è spenta a 94 anni, lasciando un vuoto enorme nella famiglia. Il suo legame con Fedez infatti era fortissimo, tanto che era apparsa in numerose foto su Instagram ed era apparsa in varie puntate della docu-serie The Ferragnez che raccontava la vita quotidiana del rapper e di Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Dilei.it