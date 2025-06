Morta dopo liposuzione il compagno in sala d’attesa | Il medico ci ha detto che non si risvegliava

Tragedia a Roma: Ana Alcivar, 47 anni, deceduta durante una liposuzione in un ambulatorio, ha lasciato un vuoto profondo. La sua storia, già segnata da problemi giudiziari, si intreccia con una vicenda drammatica che solleva dubbi e preoccupazioni sulla sicurezza di procedure estetiche. Mentre il compagno era in sala d’attesa, il medico ha annunciato l’inevitabile. È una dolorosa riflessione su come la bellezza possa nascondere rischi spesso sottovalutati.

Ana Alcivar, 47 anni, deceduta in un ambulatorio a Roma che aveva già avuto problemi giudiziari. La donna abitava a Bolzaneto ed era madre di tre figli. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Morta dopo liposuzione, il compagno in sala d’attesa: “Il medico ci ha detto che non si risvegliava”

In questa notizia si parla di: morta - liposuzione - compagno - sala

Il racconto dell’influencer dopo la liposuzione ai glutei: “Sono quasi morta” - L’esperienza di Kayla Jake, influencer australiana, dopo la liposuzione ai glutei in Turchia, è un racconto sconvolgente di impulsività e trauma.

Su questo argomento da altre fonti

Morta a Roma dopo la liposuzione: il laboratorio era abusivo. L’anestesia, poi il malore; Morta dopo una liposuzione, i dubbi e la rabbia dei familiari: «Perché l’ambulanza privata?»; Simonetta Kalfus morta dopo la liposuzione, il chirurgo Carlo Bravi era stato già condannato: «Seno deformato in modo grottesco», ma lui si eclissò.

Morta dopo liposuzione, il compagno in sala d’attesa: “Il medico ci ha detto che non si risvegliava” - Addirittura ci era andata con un’amica che anche lei doveva sottoporsi a una liposuzione.