Morta dopo liposuzione a Roma un' altra paziente di Picciotti | Salva per miracolo

Una tragedia scuote il mondo della chirurgia estetica a Roma: un’altra paziente di Picciotti si salva per miracolo, raccontando il suo spaventoso incubo. Viola Gercaliu, in collegamento con Tgcom24, rivela di essere stata vicina alla tragedia e di temere per la propria vita. Un caso inquietante che riaccende i riflettori sulla sicurezza degli interventi estetici e la responsabilità dei professionisti. La sua testimonianza non lascia spazio a dubbi: la prudenza è d’obbligo.

"Sono salva per miracolo, anche io potevo essere vittima di quel 'macellaio'". A parlare ai microfoni di Tgcom24 da Borgo Manero (Novara) è Viola Gercaliu, un'altra paziente del chirurgo estetico Josè Lizàrraga Picciotti, indagato per la morte della 46enne Ana Sergia Alcivar Chenche, avvenuta dopo un intervento di liposuzione nel suo studio di Roma. "Il mio calvario dura ancora oggi", sottolinea la donna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morta dopo liposuzione a Roma, un'altra paziente di Picciotti: "Salva per miracolo"

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione: l'intervento in uno studio privato a Primavalle - Tragedia a Roma: una donna di 47 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione in uno studio privato a Primavalle.

