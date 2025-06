Morta dopo liposuzione a Roma un' altra paziente di Picciotti | Disse no al mio ricovero ho pagato 10mila euro

Un'altra drammatica vicenda scuote il mondo della chirurgia estetica a Roma: una paziente perde la vita dopo aver affidato il proprio corpo a Picciotti, rifiutando il ricovero nonostante le gravi complicazioni. Il suo racconto, tra paura e ingiustizia, mette in luce un sistema spesso ambiguo e poco trasparente. Emini Gercaliu rivela un caso che farĂ discutere a lungo, sollevando domande sulla tutela dei pazienti e sulla responsabilitĂ medica.

"Stavo per morire, ma non voleva portarmi in ospedale. La causa? Vinta ma lui risulta nullatenente", il racconto di Emini Gercaliu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morta dopo liposuzione a Roma, un'altra paziente di Picciotti: "Disse no al mio ricovero, ho pagato 10mila euro"

In questa notizia si parla di: morta - liposuzione - roma - altra

Il racconto dell’influencer dopo la liposuzione ai glutei: “Sono quasi morta” - L’esperienza di Kayla Jake, influencer australiana, dopo la liposuzione ai glutei in Turchia, è un racconto sconvolgente di impulsivitĂ e trauma.

Natalia Distefano Estratti Corriere.it Oggi Jose Lizarraga Picciotti è per tutti il chirurgo che ha operato la donna di quarantasei anni morta dopo essersi sottoposta a una liposuzione nel suo studio di Torrevecchia, a Roma. Ma prima della tragedia il medico 65e Partecipa alla discussione

Dopo Margaret Spada un’altra donna è morta a Roma dopo una l’imposizione. Il medico che l’ha operata aveva già precedenti per lesioni e l’ambulatorio da 13 anni non aveva le necessarie autorizzazioni. Quando la donna si è sentita male il chirurgo non ha Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Muore dopo liposuzione, un'altra paziente di Lizarraga: Stavo per morire anche io, non voleva portarmi in ospedale; Chirurgo indagato a Roma, un'altra donna tra la vita e la morte dopo una liposuzione: Io salva per miracolo; Morire per una liposuzione: tutti i rischi del mercato dei “ritocchi”.

Morta dopo liposuzione a Roma, un'altra paziente di Picciotti: "Disse no al mio ricovero, ho pagato 10mila euro" - Morta dopo liposuzione a Roma, un'altra paziente di Picciotti: "Disse no al mio ricovero, ho pagato 10mila euro" ...

Chirurgo indagato a Roma, un'altra donna tra la vita e la morte dopo una liposuzione: "Io salva per miracolo" - Non è la prima volta che Jose Lizarraga Picciotti, il chirurgo finito nella bufera dopo la morte di una 46enne a seguito delle conseguenze di una liposuzione da lui eseguita, ha avuto problemi post op ...