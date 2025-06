Morta dopo intervento di liposuzione a Roma la ricostruzione choc del fidanzato di Ana

Il tragico decesso di Ana Sergia Alcivar Chenche, avvenuto dopo un intervento di liposuzione a Roma, scuote l’opinione pubblica e solleva interrogativi sulla sicurezza delle procedure estetiche. La sua storia, con dubbi già sollevati prima dell’intervento, mette in luce il lato oscuro di un settore in crescita e richiede una riflessione approfondita sulla tutela dei pazienti e sulle responsabilità dei professionisti. È fondamentale capire cosa sia realmente accaduto e come prevenire tragedie simili in futuro.

Il caso di Ana Sergia Alcivar Chenche continua a far emergere particolari inquietanti. I primi dubbi già prima dell'intervento. Ana Sergia Alcivar Chenche, 46 anni, viveva a Genova insieme al compagno e al figlio minorenne. Come tante altre persone, si era rivolta alla chirurgia estetica con la speranza di migliorare il proprio aspetto. La scelta era caduta sul dottor José Lizarraga Picciotti, un chirurgo estetico peruviano molto attivo sui social, noto per i prezzi contenuti e per il passaparola di conoscenti. Il viaggio verso Roma era stato organizzato insieme a un'amica, anch'essa sottoposta allo stesso intervento.

