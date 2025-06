Morta a Roma dopo la liposuzione spunta un nuovo dettaglio | nello studio mancava il defibrillatore

Una tragica vicenda scuote Roma, dove una giovane donna ha perso la vita dopo un intervento di liposuzione. A sollevare ulteriori dubbi, le indagini rivelano che nello studio privo delle più elementari attrezzature, tra cui il defibrillatore, si svolgeva l’intervento. Quando i poliziotti sono intervenuti, hanno trovato una realtà sorprendente: una clinica improvvisata e priva dei requisiti minimi di sicurezza. Una situazione che solleva molte domande sulla tutela dei pazienti e sulla regolamentazione del settore.

