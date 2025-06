Morta a 17 anni dopo un trapianto di midollo chiesta la condanna per due medici del Bambino Gesù

Una tragica perdita scuote il mondo della medicina: a soli 17 anni, una giovane donna perde la vita dopo un trapianto di midollo presso il Bambino Gesù di Roma. La Procura chiede condanne pesanti per due medici coinvolti, sollevando dubbi e interrogativi su sicurezza e responsabilità. Una vicenda che mette sotto i riflettori le sfide e le tensioni del settore sanitario, spingendoci a riflettere sulla tutela dei pazienti e sull’etica medica. Continua a leggere.

Due anni e un anno e sei mesi di carcere è la richiesta avanzata dalla Procura nei confronti di due medici del Bambino Gesù di Roma a processo per la morte di una 17enne dopo un trapianto di midollo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

