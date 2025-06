Morsi e calci mio figlio salvo grazie alle urla Mai ricevuto delle scuse non ci fermeremo | parla il padre dell’arbitro 18enne picchiato ad Arezzo

Un episodio sconvolgente scuote il mondo dello sport: un arbitro di appena 18 anni viene brutalmente aggredito, morsi e calci mentre era a terra. La violenza inaudita, avvenuta durante un match under 12 ad Arezzo, ha lasciato tutti senza parole. Ma la determinazione del padre dell’arbitro, Simone Petrelli, e le sue parole di speranza ci ricordano che non ci fermeremo di fronte a questi atti ignobili.

“È stato preso a morsi, per il collo e a calci mentre era a terra. Mio figlio è salvo grazie alle urla “. A parlare al Corriere Adriatico è Simone Petrelli, padre di Lorenzo, arbitro di 18 anni aggredito domenica pomeriggio ad Arezzo al termine di un match under 12 tra lo stesso Arezzo e la Vis Pesaro. Ma facciamo un passo indietro. È domenica, 8 giugno, e ad Arezzo si sta disputando un torneo tra giovanissimi calciatori under 12. La classica manifestazione del weekend che permette ai ragazzi di divertirsi, ai genitori di passare momenti di aggregazione e condivisione grazie ai figli. Insomma, il clima è di festa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Morsi e calci, mio figlio salvo grazie alle urla. Mai ricevuto delle scuse, non ci fermeremo”: parla il padre dell’arbitro 18enne picchiato ad Arezzo

