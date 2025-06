Morolo Non c' è pace senza giustizia

In un mondo in continua evoluzione, la vera pace nasce dalla giustizia. L'Associazione Culturale Schierarsi, nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna della Pace, invita a riflettere sul legame indissolubile tra questi valori con il convegno "Non c'è pace senza giustizia". Appuntamento sabato 14 giugno alle 15:30 presso l'auditorium comunale, un momento di confronto e ispirazione che non vorrete perdere.

