Monza dice addio al vecchio carcere | al suo posto 70 appartamenti negozi e servizi

Monza dice addio al suo vecchio carcere di via Mentana, un simbolo di un passato difficile che ora cede il passo a un promettente progetto di riqualificazione. La demolizione apre le porte a 70 nuovi appartamenti, negozi e servizi, trasmettendo un messaggio di rinascita e modernità per la città . Un investimento importante, che oltre un milione di euro arricchirà il tessuto urbano, lasciando dietro di sé storie e ricordi di un’epoca ormai conclusa.

Monza, 11 giugno 2025 – Le ruspe sono entrate in azione. l vecchio carcere d i via Mentana sarà abbattuto. Al suo posto sorgeranno case. Nelle tasche del Comune entrerà oltre un milione di euro. Ma per i monzesi è soprattutto un pezzo di storia (brutta) che se ne va. Quando era stato costruito, si era all’inizio del Novecento. Sino ad allora, ci si arrangiava con le celle alla caserma dei carabinieri in via Cortelonga, cuore del centro storico, dove oggi sorge un’elegante palazzina e dove all’inizio di due secoli fa ancora attendeva il suo destino Gaetano Bresci, l’anarchico venuto dall’America a uccidere re Umberto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza dice addio al vecchio carcere: al suo posto 70 appartamenti, negozi e servizi

In questa notizia si parla di: monza - vecchio - carcere - posto

Monza, iniziata la demolizione del vecchio carcere di via Mentana. Non resterà nulla: al suo posto abitazioni e spazi commerciali. L'edificio è stato abbandonato nel 1993 #news #monza Partecipa alla discussione

Le ruspe sono entrate in azione oggi in via Mentana: dopo anni di abbandono, l’ex carcere di Monza si appresta a cambiare volto radicalmente Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Monza dice addio al vecchio carcere: al suo posto 70 appartamenti, negozi e servizi; Monza, via alla demolizione del vecchio carcere; Monza, via alla demolizione del vecchio carcere.

Monza, via alla demolizione del vecchio carcere - Via alla demolizione del vecchio carcere di Monza, in via Mentana: lascerà spazio a un edificio a corte a basso impatto ambientale con appartamenti e servizi studiati per rispondere alle esigenze dell ...

Monza, ruspe in azione in via Mentana: ecco cosa sorgerà al posto dell’ex carcere - Le ruspe sono entrate in azione oggi in via Mentana: dopo anni di abbandono, l’ex carcere di Monza si appresta a cambiare volto radicalmente ...