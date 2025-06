Montevarchi non partecipa al progetto Estate Liberi 2025 Critiche dal Pd

MonteVarchi sceglie di non aderire a "Estate Liberi 2025", suscitando dure critiche dal Partito Democratico. L’assenza del nostro comune a questo importante progetto, dedicato ai giovani e alla lotta contro le mafie, solleva interrogativi sulla volontà di investire nel futuro e nella cittadinanza attiva. La decisione di escludere le nuove generazioni da iniziative così significative rappresenta una scelta che merita riflessione. È il momento di chiedersi se questa sia la strada giusta.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Il Partito Democratico di Montevarchi critica la scelta dell'amministrazione comunale di non aver aderito al progetto "Estate Liberi 2025". Dal 21 al 26 luglio a Polistena, in Calabria, ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni potranno partecipare a un campo estivo promosso da Libera contro le mafie, con il supporto della cooperativa La Valle del Marro, vivendo un’esperienza di impegno concreto sui beni confiscati alla criminalità organizzata. All’iniziativa hanno aderito numerosi Comuni del Valdarno, che hanno scelto di sostenere economicamente la partecipazione dei giovani, riconoscendo il valore formativo di questa proposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi non partecipa al progetto “Estate Liberi 2025”. Critiche dal Pd

